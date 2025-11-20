Зеленский официально получил проект мирного плана США

Киев и Вашингтон согласились работать над положениями документа для "достойного окончания" войны РФ против Украины, заявили в Офисе президента

Владимир Зеленский (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Президент Владимир Зеленский официально получил от Соединенных Штатов проект мирного плана. Об этом сообщил Офис главы государства после переговоров украинской и американской стороны.

По оценке США, этот план может "активизировать дипломатию". В то же время президент "очертил принципиальные основы", важные для украинского народа, и по итогам встречи Киев и Вашингтон договорились работать над пунктами плана "так, чтобы это дало достойное окончание войны", пишет ОП.

Там добавили, что Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом "имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, которые нужны для мира".

"Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру, и мы поддерживаем все содержательные предложения, которые способны приблизить настоящий мир. Украина с начала этого года поддерживала предложения президента Трампа, чтобы закончить кровопролитие. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир", – говорится в публикации.

Других подробностей Офис не приводит.

В последние дни в Киеве находится делегация во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Так, 19 ноября он обсуждал с руководителем оборонного ведомства Денисом Шмыгалем украинские военные инновации, в частности, дроны.