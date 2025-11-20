Зеленский официально получил проект мирного плана США
Президент Владимир Зеленский официально получил от Соединенных Штатов проект мирного плана. Об этом сообщил Офис главы государства после переговоров украинской и американской стороны.
По оценке США, этот план может "активизировать дипломатию". В то же время президент "очертил принципиальные основы", важные для украинского народа, и по итогам встречи Киев и Вашингтон договорились работать над пунктами плана "так, чтобы это дало достойное окончание войны", пишет ОП.
Там добавили, что Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом "имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, которые нужны для мира".
"Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру, и мы поддерживаем все содержательные предложения, которые способны приблизить настоящий мир. Украина с начала этого года поддерживала предложения президента Трампа, чтобы закончить кровопролитие. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир", – говорится в публикации.
Других подробностей Офис не приводит.
В последние дни в Киеве находится делегация во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Так, 19 ноября он обсуждал с руководителем оборонного ведомства Денисом Шмыгалем украинские военные инновации, в частности, дроны.
- Новые переговоры происходят на фоне слухов о якобы тайном плане, созданном Штатами и РФ, насчет разрешения войны, составленном без Европы и Киева.
- В медиа со ссылкой на анонимных собеседников публикуются якобы детали этого плана, в том числе те, которые предусматривают территориальные и другие уступки в пользу РФ. Однако официально об этом не сообщалось.
- Тем временем госсекретарь США Рубио заявил, что для завершения российско-украинской войны на "сложные" уступки должны пойти обе страны.
