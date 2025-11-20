Рубио заявил о необходимости уступок со стороны и Украины, и России

Госсекретарь США отметил необходимость компромисса с обеих сторон и добавил, что США разрабатывают идеи для завершения войны

Марко Рубио (Фото: EPA / Will Oliver)

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что для завершения российско-украинской войны на "сложные" уступки должны пойти обе страны. Об этом он написал в соцсети X.

"Прекращение сложной и смертельной войны, как та, что идет в Украине, требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями. А достижение прочного мира потребует от обеих сторон согласия на сложные, но необходимые уступки", – говорится в сообщении.

Рубио добавил, что разрабатываются идеи по прекращению войны. Они основываются на предложениях обеих сторон.