Рубио заявил о необходимости уступок со стороны и Украины, и России
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что для завершения российско-украинской войны на "сложные" уступки должны пойти обе страны. Об этом он написал в соцсети X.
"Прекращение сложной и смертельной войны, как та, что идет в Украине, требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями. А достижение прочного мира потребует от обеих сторон согласия на сложные, но необходимые уступки", – говорится в сообщении.
Рубио добавил, что разрабатываются идеи по прекращению войны. Они основываются на предложениях обеих сторон.
- Накануне Axios заявил, что администрация Трампа тайно консультируется с Москвой для разработки нового плана прекращения российско-украинской войны.
- По данным NBC News, Трамп одобрил новый 28-пунктный план завершения войны России против Украины. В разработке плана участвовал среди прочих и Марко Рубио.
