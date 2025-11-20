Рубіо заявив про необхідність поступок з боку і України, і Росії
Марко Рубіо (Фото: EPA / Will Oliver)

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для завершення російсько-української війни на "складні" поступки повинні піти обидві країни. Про це він написав у соцмережі X.

"Припинення складної та смертельної війни, як та, що точиться в Україні, вимагає широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями. А досягнення міцного миру вимагатиме від обох сторін згоди на складні, але необхідні поступки", – йдеться в повідомленні.

Рубіо додав, що розробляються ідеї щодо припинення війни. Вони ґрунтуються на пропозиціях обох сторін.

  • Напередодні Axios заявило, що адміністрація Трампа таємно консультується з Москвою для розробки нового плану припинення російсько-української війни.
  • За даними NBC News, Трамп схвалив новий 28-пунктний план завершення війни Росії проти України. У розробці плану брав участь серед інших і Марко Рубіо.
