Рубіо заявив про необхідність поступок з боку і України, і Росії
Олена Мазун
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для завершення російсько-української війни на "складні" поступки повинні піти обидві країни. Про це він написав у соцмережі X.
"Припинення складної та смертельної війни, як та, що точиться в Україні, вимагає широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями. А досягнення міцного миру вимагатиме від обох сторін згоди на складні, але необхідні поступки", – йдеться в повідомленні.
Читайте також
Рубіо додав, що розробляються ідеї щодо припинення війни. Вони ґрунтуються на пропозиціях обох сторін.
Коментарі (0)