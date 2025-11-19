Axios: США таємно консультуються з Росією над розробкою нового плану завершення війни

Володимир Путін і Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Адміністрація американського президента Дональда Трампа таємно консультується з Москвою для розробки нового плану припинення російсько-української війни. Про це повідомило видання Axios з посиланням на неназваних офіційних осіб США та Росії.

Документ із 28 пунктів поділений на чотири частини: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією й Україною. Залишається незрозумілим, як саме цей план пропонує врегулювати такі суперечливі питання, як територіальний контроль на сході України.

Високопоставлений російський чиновник заявив виданню, що "налаштований оптимістично". Водночас невідомо, як на план відреагують Україна і європейські партнери.

За словами неназваного американського посадовця, процесом керує спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Він детально обговорював план із російським спецпредставником Кирилом Дмитрієвим.

За словами Дмитрієва, ідея полягає в тому, щоб узяти принципи, погоджені Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці в серпні, та підготувати пропозицію з врегулювання війни, відновлення відносин США й Росії і розв'язання питань безпеки.

Спецпосланець Путіна висловив оптимізм щодо шансів на успіх угоди – каже, на відміну від попередніх зусиль, "ми відчуваємо, що російську позицію справді чують".

За його словами, письмовий документ планується підготувати до наступної зустрічі Трампа та Путіна.

Українські та американські чиновники повідомили Axios, що Віткофф мав зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Туреччині 19 листопада, але відклав свою поїздку.

Український чиновник підтвердив, що раніше Віткофф обговорював план із секретарем Ради національної безпеки й оборони Рустемом Умеровим.

"Ми знаємо, що американці над чимось працюють", – заявив український чиновник.

Американський чиновник підтвердив, що Білий дім уже інформує про план не лише Україну, а і європейських партнерів. За його словами, США вважають, що можуть залучити Київ та Європу до підтримки ініціативи, і документ буде адаптовано відповідно до пропозицій сторін.

"Ми вважаємо, що зараз найкращий час для реалізації цього плану. Але обидві сторони мають бути практичними та реалістичними", – додав американський співрозмовник.