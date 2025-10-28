Зеленський про переговори в Угорщині: Бог з ним, хай будуть де завгодно. Потрібен результат

Президент зазначив, що проблема не в Угорщині, а в Орбані, який блокує все для України

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський уже згоден провести мирні перемовини майже будь-де, навіть у Будапешті. Про це він заявив на зустрічі з журналістами 27 жовтня, передає кореспондентка LIGA.net.

Він зазначив, що питання не в самій Угорщині, а в її прем'єр-міністрі Вікторові Орбані, який усе блокує Україні. Саме це Зеленський сказав спецпредставнику США Стіву Віткоффу під час зустрічі в Парижі.

"Якщо будуть результати, Бог з ним, – хай перемовини відбудуться, де завгодно. Якщо це буде умова тристоронньої зустрічі, а значить ми вийдемо з якимось позитивним фіналом для України, передусім щодо закінчення війни, то Бог з ним, – хай він заробляє свої бенефіти. Наше завдання – це закінчення війни", – сказав президент.

Однак він наголосив, що наразі невідомо, в якому форматі може відбутися ця зустріч. Також Зеленський нагадав, що в угорській столиці вже був підписаний документ, який назвав недієздатним – йдеться про Будапештський меморандум щодо гарантій безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї в 1994 році.

"Тобто не дуже віриш у чистоту цієї угоди. Але якщо тристороння зустріч і про закінчення війни, то ми готові – все одно де. Майже все одно – не в Росії, авжеж, і точно не в Білорусі", – наголосив президент.