Зеленский о переговорах в Венгрии: Бог с ним, пусть будут где угодно. Нужен результат

Президент отметил, что проблема не в Венгрии, а в Орбане, который блокирует все для Украины

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский уже согласен провести мирные переговоры почти где угодно, даже в Будапеште. Об этом он заявил на встрече с журналистами 27 октября, передает корреспондентка LIGA.net.

Он отметил, что вопрос не в самой Венгрии, а в ее премьер-министре Викторе Орбане, который все блокирует Украине. Именно это Зеленский сказал спецпредставителю США Стиву Уиткоффу во время встречи в Париже.

"Если будут результаты, Бог с ним, – пусть переговоры состоятся где угодно. Если это будет условие трехсторонней встречи, а значит мы выйдем с каким-то положительным финалом для Украины, прежде всего по окончанию войны, то Бог с ним, – пусть он зарабатывает свои бенефиты. Наша задача – это окончание войны", – сказал президент.

Однако он отметил, что пока неизвестно, в каком формате может состояться эта встреча. Также Зеленский напомнил, что в венгерской столице уже был заключен документ, который назвал недееспособным – речь идет о Будапештском меморандуме о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1994 году.

"То есть не очень веришь в чистоту этого соглашения. Но если трехсторонняя встреча и об окончании войны, то мы готовы – все равно где. Почти все равно – не в России, конечно, и точно не в Беларуси", – подчеркнул президент.