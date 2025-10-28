Зеленский: Трампу невыгодно договариваться о чем-то с Путиным без учета нашей позиции

Президент подчеркнул, что ему все равно, в каком формате будет завершена война, однако это не может быть без учета украинской позиции

Владимир Зеленский (Фото: EPA / Sergey Dolzhenko)

Президенту США Дональду Трампу невыгодно вести переговоры с диктатором Владимиром Путиным за спиной Украины, ведь Киев может не принять эту позицию – и тогда Трамп не получит успеха в окончании российско-украинской войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 27 октября, передает корреспондентка LIGA.net.

"Для чего президенту Трампу договариваться о чем-то с Путиным без учета нашей позиции? Кто сказал, что потом мы эту позицию примем? Это невыгодно. Президенту Трампу после Ближнего Востока нужен успех, и он этого хочет", – сказал Зеленский.

Он добавил, если Америке удастся достичь успеха в трехсторонних переговорах, то можно будет уже быстро принять решение о восстановлении Украины, а еще "найдется все" для этого восстановления.

Зато президент убежден, что Путин не хочет с ним встречаться и "будет делать все", чтобы переговоры не состоялись, ведь ему не нужна договоренность между Украиной и РФ как таковая.

"Честно говоря, мне все равно, в каком формате мы можем закончить войну. Но нельзя это делать без нас. То есть если это shuttle diplomacy, когда президент Трамп встречается с Путиным, потом президент Трамп встречается со мной, то и Бог с ним, – пусть будет такой формат", – сказал он.

По мнению Зеленского, Трамп давал Путину политические сигналы и пасы, впрочем, Путин на это ответил ему "чистой ложью".