Зеленський: Трампу невигідно домовлятися про щось із Путіним без врахування нашої позиції

Президент наголосив, що йому все одно, в якому форматі буде завершено війну, проте це не може бути без урахування української позиції

Володимир Зеленський (Фото: EPA / Sergey Dolzhenko)

Президенту США Дональду Трампу невигідно вести перемовини з диктатором Володимиром Путіним за спиною України, адже Київ може не прийняти цієї позиції – і тоді Трамп не отримає успіху у закінченні російсько-української війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 27 жовтня, передає кореспондентка LIGA.net.

"Для чого президенту Трампу домовлятися про щось із Путіним без врахування нашої позиції? Хто сказав, що потім ми цю позицію приймемо? Це невигідно. Президенту Трампу після Близького Сходу потрібен успіх, і він цього хоче", – сказав Зеленський.

Він додав, якщо Америці вдасться досягти успіху у тристоронніх перемовинах, то можна буде уже швидко ухвалити рішення щодо відновлення України, а ще "знайдеться все" для цього відновлення.

Натомість президент переконаний, що Путін не хоче з ним зустрічатися і "робитиме все", щоб переговори не відбулися, адже йому не потрібна домовленість між Україною і РФ як така.

"Чесно кажучи, мені все одно, в якому форматі ми можемо закінчити війну. Але не можна це робити без нас. Тобто якщо це shuttle diplomacy, коли президент Трамп зустрічається з Путіним, потім президент Трамп зустрічається зі мною, то і Бог з ним, – хай буде такий формат", – сказав він.

На думку Зеленського, Трамп давав Путіну політичні сигнали і паси, втім, Путін на це відповів йому "чистою брехнею".