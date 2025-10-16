Трамп: Зустріч з Путіним буде впродовж двох тижнів

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп анонсував, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться впродовж двох тижнів. Про це керівник Штатів заявив під час заходу у Білому домі.

"Я б сказав, що [зустріч з Путіним буде] впродовж двох тижнів, досить швидко. [Державний секретар] Марко Рубіо зустрінеться зі своїм колегою, як ви знаєте, Лавровим. І вони зустрінуться досить скоро. Вони дуже скоро визначать час і місце зустрічі. Можливо, це вже визначено. Вони вже розмовляли", – розповів американський президент.

На думку Трампа, дзвінок з Путіним був "дуже хорошим" та "дуже продуктивним", однак він додав, що зустрінеться з російським диктатором – і вони "ухвалять рішення".

"Завтра я зустрічаюся президентом Зеленським і розповім йому про дзвінок [з диктатором РФ]... у нас є проблема. Вони не дуже добре ладнають між собою, ці двоє", – додав президент США.

За його словами, через такі відносини "іноді буває складно проводити зустрічі", тому США можуть зробити відповідні заходи окремо з Україною та РФ.

Раніше речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що, на її думку, Трамп вважає можливою зустріч між Зеленським та Путіним, але чиновниця зауважила, що зараз фокус – на зустрічах Вашингтону та Москви.