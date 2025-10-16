Дзвінок Трампа і Путіна. Зеленський пов'язав повернення РФ до переговорів з Tomahawk

Глава держави після прибуття до Вашингтону заявив, що "мова сили та справедливості" обовʼязково спрацює і стосовно Москви

Володимир Зеленський (Фото: Henning Bagger / EPA)

Президент Володимир Зеленський пов'язав повернення Росії до перемовин з обговоренням передання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Про це йдеться у дописі в соцмережах глави держави, опублікованому після його прибуття до американської столиці Вашингтону.

"На завтра [17 жовтня] запланована зустріч із президентом Трампом, і ми розраховуємо, що імпульс приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України. Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обовʼязково спрацює і щодо Росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про "томагавки", – заявив Зеленський після телефонного дзвінка між керівником США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.

Президент також зазначив, що мир та надійне гарантування безпеки не повинні мати альтернатив і "важливо якнайшвидше захистити життя від російських ударів та штурмів".

Глава держави анонсував, що у перший день його візиту до США, 16 числа, він матиме зустрічі з представниками оборонних компаній: "Це виробники сильної зброї, яка точно може посилити наш захист. Зокрема, будемо говорити про додаткове постачання систем протиповітряної оборони".

Окрім цього, Зеленський додав, що матиме зустріч із представниками енергетичних компаній США.

"Зараз, коли Росія ставить на терор проти нашої енергетики і завдає щоденних ударів, ми працюємо на стійкість України", – зауважив президент.