Дзвінок Трампа і Путіна. Зеленський пов'язав повернення РФ до переговорів з Tomahawk
Президент Володимир Зеленський пов'язав повернення Росії до перемовин з обговоренням передання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Про це йдеться у дописі в соцмережах глави держави, опублікованому після його прибуття до американської столиці Вашингтону.
"На завтра [17 жовтня] запланована зустріч із президентом Трампом, і ми розраховуємо, що імпульс приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України. Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обовʼязково спрацює і щодо Росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про "томагавки", – заявив Зеленський після телефонного дзвінка між керівником США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.
Президент також зазначив, що мир та надійне гарантування безпеки не повинні мати альтернатив і "важливо якнайшвидше захистити життя від російських ударів та штурмів".
Глава держави анонсував, що у перший день його візиту до США, 16 числа, він матиме зустрічі з представниками оборонних компаній: "Це виробники сильної зброї, яка точно може посилити наш захист. Зокрема, будемо говорити про додаткове постачання систем протиповітряної оборони".
Окрім цього, Зеленський додав, що матиме зустріч із представниками енергетичних компаній США.
"Зараз, коли Росія ставить на терор проти нашої енергетики і завдає щоденних ударів, ми працюємо на стійкість України", – зауважив президент.
- 14 жовтня Трамп анонсував, що під час зустрічі у Білому домі говоритиме з Зеленським, зокрема, про передання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Проти цього неодноразово виступав Кремль, зокрема й особисто Путін. Глава України зауважував, що Москва боїться постачання такого озброєння – і це свідчить, що такий тиск може допомогти із закінченням війни.
- 16 жовтня Трамп провів дзвінок з Путіним та анонсував нову зустріч щодо закінчення російсько-української війни в угорській столиці Будапешті.
- Президент США також повідомив, що обговорить цей дзвінок та "багато іншого" на зустрічі з президентом Зеленським у Білому домі 17 жовтня (детальніше тут).
