Звонок Трампа и Путина. Зеленский связал возвращение РФ к переговорам с Tomahawk

Глава государства по прибытии в Вашингтон заявил, что "язык силы и справедливости" обязательно сработает и в отношении Москвы

Владимир Зеленский (Фото: Henning Bagger / EPA)

Президент Владимир Зеленский связал возвращение России к переговорам с обсуждением передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом говорится в заметке в соцсетях главы государства, опубликованном по его прибытию в американскую столицу Вашингтон.

"На завтра [17 октября] запланирована встреча с президентом Трампом, и мы рассчитываем, что импульс обуздания террора и войны, который сработал на Ближнем Востокепоможет окончанию российской войны против Украины. Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о "томагавках", - заявил Зеленский после телефонного звонка между руководителем США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Президент также отметил, что мир и надежное обеспечение безопасности не должны иметь альтернатив и "важно как можно быстрее защитить жизнь от российских ударов и штурмов".

Глава государства анонсировал, что в первый день его визита в США, 16 числа, он будет иметь встречи с представителями оборонных компаний: "Это производители сильного оружия, которое точно может усилить нашу защиту. В частности, будем говорить о дополнительных поставках систем противовоздушной обороны".

Кроме этого, Зеленский добавил, что будет встреча с представителями энергетических компаний США.

"Сейчас, когда Россия ставит на террор против нашей энергетики и наносит ежедневные удары, мы работаем на устойчивость Украины", - отметил президент.