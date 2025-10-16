Звонок Трампа и Путина. Зеленский связал возвращение РФ к переговорам с Tomahawk
Президент Владимир Зеленский связал возвращение России к переговорам с обсуждением передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом говорится в заметке в соцсетях главы государства, опубликованном по его прибытию в американскую столицу Вашингтон.
"На завтра [17 октября] запланирована встреча с президентом Трампом, и мы рассчитываем, что импульс обуздания террора и войны, который сработал на Ближнем Востокепоможет окончанию российской войны против Украины. Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о "томагавках", - заявил Зеленский после телефонного звонка между руководителем США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
Президент также отметил, что мир и надежное обеспечение безопасности не должны иметь альтернатив и "важно как можно быстрее защитить жизнь от российских ударов и штурмов".
Глава государства анонсировал, что в первый день его визита в США, 16 числа, он будет иметь встречи с представителями оборонных компаний: "Это производители сильного оружия, которое точно может усилить нашу защиту. В частности, будем говорить о дополнительных поставках систем противовоздушной обороны".
Кроме этого, Зеленский добавил, что будет встреча с представителями энергетических компаний США.
"Сейчас, когда Россия ставит на террор против нашей энергетики и наносит ежедневные удары, мы работаем на устойчивость Украины", - отметил президент.
- 14 октября Трамп анонсировал, что во время встречи в Белом доме будет говорить с Зеленским, в частности, о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Против этого неоднократно выступал Кремль, в том числе и лично Путин. Глава Украины отмечал, что Москва боится поставок такого вооружения - и это свидетельствует, что такое давление может помочь с окончанием войны.
- 16 октября Трамп провел звонок с Путиным и анонсировал новую встречу по окончанию российско-украинской войны в венгерской столице Будапеште.
- Президент США также сообщил, что обсудит этот звонок и "многое другое" на встрече с президентом Зеленским в Белом доме 17 октября (подробнее здесь).
