Трамп объявил о второй фазе плана по Газе, а Красный Крест начал забирать тела пленных

Президент США заявил, что ХАМАС непременно будет разоружен, возможно даже силой

Дональд Трамп (Фото: EPA/STEFANI REYNOLDS)

Президент США Дональд Трамп объявил о начале второй фазы мирного плана по сектору Газа. Об этом он объявил в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что все 20 живых заложников, которых ХАМАС освободил 13 октября, хорошо себя чувствуют. Однако не были переданы тела умерших пленников.

"Тяжелое бремя снято, но работа не завершена. Мертвые не вернулись, как было договорено. Вторая фаза начинается прямо сейчас", – написал он, не вдаваясь в подробности.

Также президент США во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем заявил, что ХАМАС будет непременно разоружен – добровольно или нет, передает Sky news. Однако террористическая группировка якобы передала ему сообщение, что намерена разоружиться.

"Если они не разоружатся, мы разоружим их. И это произойдет быстро и, возможно, насильственным путем. Переговоры ведутся через моих людей на самом высоком уровне", – сказал Трамп.

Тем временем Армия обороны Израиля сообщила, что Красный Крест направляется к месту встречи в северной части сектора Газа, чтобы забрать несколько гробов с телами погибших заложников.

"ХАМАС обязан выполнить свою часть соглашения и приложить необходимые усилия для возвращения всех заложников и погибших для достойного захоронения", – подчеркнул ЦАХАЛ.