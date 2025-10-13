Трамп в Египте подписал соглашение о прекращении огня в Газе

Государства-посредники подписали документ о мирном урегулировании между Израилем и ХАМАС на саммите в Шарм-эль-Шейхе

Дональд Трамп (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Президент США Дональд Трамп вместе с руководителями Египта, Катара и Турции подписал соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом стало известно по трансляции саммита в Шарм-эль-Шейхе, которую вела администрация египетского руководителя Абделя Фаттаха Ас-Сиси.

Кроме него и Трампа соглашение подписали глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.

Эти четыре страны выступают посредниками в мирном урегулировании между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Мирный план Трампа состоит из 20 пунктов и в том числе предусматривает постепенный вывод израильских войск из сектора, демилитаризацию Газы и то, что ХАМАС и другие группировки не будут участвовать в управлении регионом (остальные пункты здесь).

В саммите в Шарм-эль-Шейхе принимают участие более 20 мировых лидеров.