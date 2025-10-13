Трамп в Египте подписал соглашение о прекращении огня в Газе
Президент США Дональд Трамп вместе с руководителями Египта, Катара и Турции подписал соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом стало известно по трансляции саммита в Шарм-эль-Шейхе, которую вела администрация египетского руководителя Абделя Фаттаха Ас-Сиси.
Кроме него и Трампа соглашение подписали глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.
Эти четыре страны выступают посредниками в мирном урегулировании между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.
Мирный план Трампа состоит из 20 пунктов и в том числе предусматривает постепенный вывод израильских войск из сектора, демилитаризацию Газы и то, что ХАМАС и другие группировки не будут участвовать в управлении регионом (остальные пункты здесь).
В саммите в Шарм-эль-Шейхе принимают участие более 20 мировых лидеров.
- 10 октября израильские войска завершили первый этап отвода сил в секторе Газа – после чего стартовал 72-часовой срок, в который ХАМАС должен освободить израильских заложников, а Израиль – отпустить заключенных палестинцев.
- 13 октября ХАМАС освободил последних 20 живых израильских заложников, однако пока что боевики вернули только четыре из 28 тел погибших пленников.
- До участия в саммите в Египте Трамп посетил Израиль: на выступлении в парламенте страны он заявил о планах сфокусироваться на развязывании российско-украинской войны после урегулирования в Газе.
- Тем временем канцлер Германии Мерц решил использовать случай саммита в Египте, чтобы обсудить с президентом США то, что можно совместно сделать для прекращения войны РФ против Украины.
