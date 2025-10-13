ХАМАС передал Израилю последних 13 живых заложников
Боевики ХАМАС освободили последних 13 живых заложников и передали их Красному Кресту. Об этом сообщают The Times of Israel со ссылкой на медиа на иврите и Reuters, ссылаясь на информацию от неназванных собеседников.
Армия обороны Израиля вскоре подтвердила эту информацию – освобожденные заложники встретились с военнослужащими ЦАХАЛа и ИГИЛ и направляются на израильскую территорию. По прибытию в страну они пройдут первичное медицинское обследование.
Это последний, второй этап освобождения живых заложников, у ХАМАС остаются еще тела 28 погибших пленных. Сегодня часть из них планируют также передать Израилю.
Кроме того, по данным Reuters, начали движение автобусы с палестинскими заключенными, которых Израиль освободил из тюрьмы Офер на Западном берегу. О количестве пленных информации пока нет.
- 29 сентября Белый дом опубликовал мирный план Трампа по окончанию войны Израиля и группировки ХАМАС в секторе Газа, в соответствии с которым будет создан Совет мира с президентом США и экс-премьером Британии Блэром, ХАМАС получит амнистию, а Израиль не будет оккупировать сектор Газы.
- 9 октября Трамп, Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана, а 10 октября Израиль одобрил соглашение об освобождении всех заложников в Газе.
- Утром 13 октября ХАМАС освободил первых семерых израильских заложников.
