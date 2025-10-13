ХАМАС передал Израилю последних 13 живых заложников

Митинг в поддержку освобождения заложников (Фото: EPA/STRINGER)

Боевики ХАМАС освободили последних 13 живых заложников и передали их Красному Кресту. Об этом сообщают The Times of Israel со ссылкой на медиа на иврите и Reuters, ссылаясь на информацию от неназванных собеседников.

Армия обороны Израиля вскоре подтвердила эту информацию – освобожденные заложники встретились с военнослужащими ЦАХАЛа и ИГИЛ и направляются на израильскую территорию. По прибытию в страну они пройдут первичное медицинское обследование.

Это последний, второй этап освобождения живых заложников, у ХАМАС остаются еще тела 28 погибших пленных. Сегодня часть из них планируют также передать Израилю.

Кроме того, по данным Reuters, начали движение автобусы с палестинскими заключенными, которых Израиль освободил из тюрьмы Офер на Западном берегу. О количестве пленных информации пока нет.

Освобожденные заложники (Коллаж: timesofisrael)