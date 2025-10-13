ХАМАС передав Ізраїлю останніх 13 живих заручників
Бойовики ХАМАС звільнили останніх 13 живих заручників і передали їх Червоному Хресту. Про це повідомляють The Times of Israel з посиланням на медіа на івриті та Reuters, посилаючись на інформацію від неназваних співрозмовників.
Армія оборони Ізраїлю незабаром підтвердила цю інформацію – звільнені заручники зустрілися з військовослужбовцями ЦАХАЛу та ІДІЛ та прямують на ізраїльську територію. Після прибуття до країни вони пройдуть первинне медичне обстеження.
Це останній, другий етап звільнення живих заручників, у ХАМАС залишаються ще тіла 28 загиблих полонених. Сьогодні частину з них планують також передати Ізраїлю.
Крім того, за даними Reuters, почали рух автобуси з палестинськими ув'язненими, яких Ізраїль звільнив із в'язниці Офер на Західному березі. Про кількість полонених інформації поки що немає.
- 29 вересня Білий дім опублікував мирний план Трампа щодо закінчення війни Ізраїлю й угруповання ХАМАС у секторі Газа, відповідно до якого буде створено Раду миру з президентом США та експрем'єром Британії Блером, ХАМАС отримає амністію, а Ізраїль не окуповуватиме сектор Гази.
- 9 жовтня Трамп, Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, а 10 жовтня Ізраїль схвалив угоду про звільнення всіх заручників у Газі.
- Уранці 13 жовтня ХАМАС звільнив перших сімох ізраїльських заручників.
Коментарі (0)