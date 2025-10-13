ХАМАС передав Ізраїлю останніх 13 живих заручників

Мітинг на підтримку звільнення заручників (Фото: EPA/STRINGER)

Бойовики ХАМАС звільнили останніх 13 живих заручників і передали їх Червоному Хресту. Про це повідомляють The Times of Israel з посиланням на медіа на івриті та Reuters, посилаючись на інформацію від неназваних співрозмовників.

Армія оборони Ізраїлю незабаром підтвердила цю інформацію – звільнені заручники зустрілися з військовослужбовцями ЦАХАЛу та ІДІЛ та прямують на ізраїльську територію. Після прибуття до країни вони пройдуть первинне медичне обстеження.

Це останній, другий етап звільнення живих заручників, у ХАМАС залишаються ще тіла 28 загиблих полонених. Сьогодні частину з них планують також передати Ізраїлю.

Крім того, за даними Reuters, почали рух автобуси з палестинськими ув'язненими, яких Ізраїль звільнив із в'язниці Офер на Західному березі. Про кількість полонених інформації поки що немає.

Звільнені заручники (Колаж: timesofisrael)