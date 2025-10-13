ХАМАС звільнив перших сімох ізраїльських заручників – фото
13 жовтня терористичне угруповання ХАМАС звільнило перших ізраїльських заручників відповідно до домовленостей про перемир’я в Секторі Газа. Про це повідомляють The Times of Israel та Армія оборони Ізраїлю.
За даними The Times of Israel, cім заручників передали Червоному Хресту в Газі. Відповідне оголошення зробив спікер на так званій площі Заручників (площа у Тель-Авіві).
Зазначається, що звільнили Зіва та Галі Берманів, Матана Ангреста, Алона Охеля, Омрі Мірана, Ейтана Мора та Гая Гільбоа-Далала.
В Армії оборони Ізраїлю підтвердили цю інформацію.
"За даними Червоного Хреста, семеро заручників були передані під їхню опіку і зараз перебувають на шляху до сил ЦАХАЛу та Ізраїльської служби безпеки в секторі Газа", – заявили в ЦАХАЛі.
- 10 жовтня ізраїльські війська завершили перший етап відведення сил у секторі Гази – після чого стартував 72-годинний термін, у який ХАМАС має звільнити ізраїльських заручників, а Ізраїль – відпустити ув'язнених палестинців.
- Врегулювання у Газі відбувається згідно з планом американського президента Трампа, який зокрема передбачає поступове виведення військ Ізраїлю із сектору, а також те, що ХАМАС та інші угруповання не братимуть участь в управлінні регіоном (інші пункти тут).
