План Трампа: стартували 72 години, у які ХАМАС має звільнити заручників, а Ізраїль – в'язнів

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Розпочались три доби, у які терористичне угруповання ХАМАС має звільнити ізраїльських заручників, а Ізраїль – відпустити ув'язнених палестинців. Про початок терміну написав спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

За його словами, Центральне командування Збройних сил США (діє на Близькому Сході та в Центральній Азії) підтвердило, що війська Ізраїлю завершили перший етап відведення сил у секторі Гази о 12:00 за місцевим часом (такий самий, як у Києві).

Слухайте також Визнання Палестинської держави: крок до врегулювання чи політична перемога ХАМАС

Відтак, розпочався 72-годинний термін для звільнення заручників, повідомив Віткофф.

Раніше, уночі 10 жовтня, уряд Ізраїлю схвалив угоду про звільнення всіх заручників, яких ХАМАС утримує у Газі.

Напередодні, 9 числа, головний речник угруповання Халіль аль-Хайя повідомив про припинення вогню у секторі, нагадавши, що Ізраїль має звільнити 250 палестинців, які відбувають довічне ув'язнення, а також 1700 мешканців Гази, яких заарештували з початку війни.

Звільнення ізраїльських заручників і палестинських в'язнів, а також частковий відхід військ Ізраїлю з сектору є першим етапом плану президента США Дональда Трампа із закінчення війни в Газі.

Ізраїль відвів війська до "жовтої" лінії у секторі, залишивши під своїм контролем близько 53% регіону. План Трампа передбачає, що Ізраїль поступово виводитиме свої збройні сили з сектору.

Схема, за якою Ізраїль відводитиме війська на різних етапах мирної угоди, опублікована Білим домом