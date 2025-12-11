Зятю Трампа передали українську відповідь на мирний план США – Axios

В українській відповіді Штатам є ідеї щодо розв'язання проблемних питань, зокрема, щодо території та Запорізької АЕС, заявив співрозмовник медіа

Джаред Кушнер (Фото: EPA)

10 грудня Україна надала адміністрації США свою відповідь по кожному пункту на останній проєкт американського мирного плану. Про це заявляє медіа Axios з посиланням на неназваних українських та американських посадовців.

За словами чиновників, глава української делегації і секретар Ради нацбезпеки й оборони Рустем Умєров надіслав відповідь України Джареду Кушнеру, переговірнику, який є зятем президента США Дональда Трампа.

Український посадовець сказав, що відповідь включає коментарі та пропозиції поправок, "щоб зробити все це здійсненним".

Київ надіслав свою відповідь США після декількох днів консультацій з європейськими союзниками, головним чином Великою Британією, Францією та Німеччиною.

Чиновник зазначив, що в українській відповіді є нові ідеї щодо розв'язання проблемних питань, як-от стосовно території та тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Співрозмовник додав: очікується, що високопоставлені військові посадовці США та України проведуть віртуальну зустріч 11 грудня, щоб продовжити обговорення конкретних частин американського мирного плану.

Про те, що Україна передала свою відповідь на мирний план, також повідомляв поінформований співрозмовник агенції Bloomberg.