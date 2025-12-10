"В досить жорстких словах". Трамп розповів про дзвінок з Європою і можливу зустріч із Зеленським

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Глава США Дональд Трамп повідомив про складне обговорення врегулювання війни РФ проти України під час дзвінка з європейськими колегами, додавши, що ті запропонували провести зустріч за участі американців та президента Володимира Зеленського найближчим часом. Таку заяву він зробив під час публічного заходу, який транслював Білий дім.

Трамп заявив, що він і президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц "обговорили Україну в досить жорстких словах", додавши, що США "чекають на відповіді, перш ніж рухатися далі".

На уточнення, про що саме йшлося під час дзвінка, президент США відповів: "У нас були деякі невеликі суперечки щодо людей. І ми подивимося, як це завершиться". Він не уточнив, про що саме йдеться.

Також глава Штатів розповів, що партнери хотіли б провести зустріч у Європі цими вихідними (13-14 грудня). Він зауважив, що США ухвалять рішення, чи брати у ній участь, "залежно від того, з чим вони [європейці] повернуться".

"Ми не хочемо марнувати час. Іноді треба дати людям можливість повоювати, а іноді – ні. Але проблема в тому, що, даючи людям можливість повоювати, ви втрачаєте тисячі людей на тиждень. Це безглуздо. Все це безглуздо", – заявив Трамп.

Він додав, що європейці пропонували зустріч і із Зеленським, і з американцями.

З-поміж іншого, президент США сказав, що Зеленський "має бути реалістом", і вчергове заявив про необхідність провести вибори в Україні. Зокрема, він посилався на нібито дані соціологічного опитування щодо того, що 82% в Україні хочуть укладення мирної угоди. Трамп не уточнював, звідки ці дані. Також він знову згадав про корупцію в Україні.

ОНОВЛЕНО. Неназвані українські та американські чиновники повідомили медіа Axios, що Київ надав адміністрації США свою відповідь по кожному пункту на останній проєкт мирного плану Штатів.