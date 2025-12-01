Трамп прокоментував корупцію в Україні на тлі переговорів

Глава Штатів заявив, що ситуація з корупцією в Україні "не допомагає", але він оптимістичний щодо досягнення угоди

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп у контексті переговорів щодо мирного плану заявив, що в Україні є проблеми з корупційною ситуацією. Про це політик розповів під час спілкування з пресою на борту президентського літака.

Журналістка запитала Трампа, чи говорив він з держсекретарем Марко Рубіо та своїм спеціальним посланцем Стівом Віткоффом після україно-американської зустрічі у Маямі.

"Так, я розмовляв з ними, і у них все добре. Україна має кілька невеликих складних проблем. У них є кілька складних проблем, але я думаю, що Росія хотіла б, щоб це [війна] закінчилося, і я думаю, що Україна... я знаю, що Україна хотіла б, щоб це закінчилося", – відповів президент США.

Стосовно проблем, які має Україна, політик зазначив: "Ситуація з корупцією триває, що не допомагає".

На уточнення, чи перешкоджає корупція в Україні мирним переговорам, Трамп заявив: "Я казав, що це триває вже три роки, правда? Хіба я не казав цього впродовж трьох років? Я казав це. Тож я значно випередив графік".

Однак президент США додав, що, на його думку, є "хороший шанс" укласти мирну угоду.