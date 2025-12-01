Трамп прокоментував корупцію в Україні на тлі переговорів
Президент США Дональд Трамп у контексті переговорів щодо мирного плану заявив, що в Україні є проблеми з корупційною ситуацією. Про це політик розповів під час спілкування з пресою на борту президентського літака.
Журналістка запитала Трампа, чи говорив він з держсекретарем Марко Рубіо та своїм спеціальним посланцем Стівом Віткоффом після україно-американської зустрічі у Маямі.
"Так, я розмовляв з ними, і у них все добре. Україна має кілька невеликих складних проблем. У них є кілька складних проблем, але я думаю, що Росія хотіла б, щоб це [війна] закінчилося, і я думаю, що Україна... я знаю, що Україна хотіла б, щоб це закінчилося", – відповів президент США.
Стосовно проблем, які має Україна, політик зазначив: "Ситуація з корупцією триває, що не допомагає".
На уточнення, чи перешкоджає корупція в Україні мирним переговорам, Трамп заявив: "Я казав, що це триває вже три роки, правда? Хіба я не казав цього впродовж трьох років? Я казав це. Тож я значно випередив графік".
Однак президент США додав, що, на його думку, є "хороший шанс" укласти мирну угоду.
- За результатами переговорів у Маямі держсекретар Рубіо повідомив, що попереду ще "багато роботи" стосовно мирного плану, але позитивно оцінив зустріч.
- Глава української делегації, секретар РНБО Умєров після перемовин заявив, що Вашингтон поділяє ключові цілі Києва.
- Попередній керівник української делегації, колишній глава ОП Єрмак, подав у відставку 28 листопада після обшуків антикорупційних органів. Про підозру йому не повідомлялось. Сам же Умєров проходить свідком у справі "плівок Міндіча".
