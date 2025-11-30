"Бог їм суддя". Єрмак після звільнення заявив про "відсутність підтримки"

Колишній глава ОП висловився про критиків, серед яких є ті, кого він вважав союзниками

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак, який пішов у відставку після обшуків антикорупційних органів, заявив про "відсутність підтримки" себе. Про це колишній чиновник розповів у коментарі виданню Financial Times 29 листопада.

Він заявив медіа, що його критики – включно з тими, кого він донедавна вважав своїми союзниками, але які потім обернулися проти нього – отримають те, на що заслуговують.

"Що стосується тих, про кого я згадав у зв'язку з відсутністю підтримки, вони точно знають, до кого я звертався. Ну, Бог їм суддя", – сказав Єрмак.

Раніше, через декілька годин після відставки 28 листопада, Єрмак стверджував таблоїду New York Post: "Мене зганьбили і мою гідність не захистили, незважаючи на те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 202[2] року. Тому я не хочу створювати проблем [президенту] Зеленському; я йду на фронт. Мене обурює брудна кампанія проти мене, а ще більше – відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду".

Однак Єрмак не повідомив журналістам, коли і як він збирається потрапити на фронт і чи приєднається до ЗСУ.

Також ексглава ОП заявляв, що не тримає зла на керівника держави за своє звільнення.

Тим часом радник Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин у контексті призначення нового глави ОП заявив, що президент поки що вирішує, у якому форматі працюватиме його Офіс надалі.