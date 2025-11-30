У Зеленського відповіли, чи вже є наступник Єрмака

Володимир Зеленський та Андрій Єрмак (Ілюстративне фото: ALESSANDRO DELLA VALLE / EPA)

Президент Володимир Зеленський поки що вирішує, у якому форматі працюватиме його Офіс надалі. Про це, у контексті призначення наступного керівника ОП, українським медіа повідомив радник керівника України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

На запитання, чи вже обрали кандидата на посаду глави ОП, радник відповів, що "президент поки визначається з форматом подальшої роботи Офісу".

За словами Литвина, Зеленський "певний час хоче оцінити ідеї, які були представлені" йому.

Інших подробиць він не навів.

Також чиновник прокоментував призначення експосолки у США Оксани Маркарової радницею глави держави із питань відбудови України та інвестицій: "І щоб не було спекуляцій, президент не призначатиме пані Оксану керівником Офісу".

Раніше, у день відставки колишнього глави ОП Андрія Єрмака 28 листопада, Зеленський анонсував, що наступної доби проведе консультації з тими, хто може очолити Офіс.

З соцмереж глави держави відомо, що він мав зустрічі з начальником Головного управління розвідки Кирилом Будановим, міністром оборони Денисом Шмигалем, першим віцепрем'єром й главою Міністерства цифрової трансформації Михайлом Федоровим та заступником керівника ОП полковником Павлом Палісою.