В Україні оновлять секретний план її оборони

Президент заявив, що час змінювати базові документи щодо оборони країни

Денис Шмигаль та Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

В Україні оновлять основні документи із захисту держави, зокрема, її план оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді міністра оборони Дениса Шмигаля.

"Уже час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави. Хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами", – заявив глава держави.

Зеленський анонсував, що Шмигаль підготує детальні пропозиції для таких змін й представить їх на затвердження уряду.

План оборони є секретним документом й реалізується у разі війни відповідним рішенням Ради національної безпеки та оборони. Нинішній план діє з 23:00 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення РФ.

ДОВІДКА. "План оборони України – складова частина оборонного планування, що містить сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту", – "План оборони України – складова частина оборонного планування, що містить сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту", – йдеться у законі про оборону України.

З-поміж іншого, президент повідомив, що 28 листопада уряд і Міноборони профінансували черговий щомісячний транш субвенції для бойових бригад на 4,3 млрд грн.

Також, розповів Зеленський, було додатково спрямовано 8 млрд грн на фінансування Лінії дронів.