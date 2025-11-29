В Україні оновлять секретний план її оборони
В Україні оновлять основні документи із захисту держави, зокрема, її план оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді міністра оборони Дениса Шмигаля.
"Уже час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави. Хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами", – заявив глава держави.
Зеленський анонсував, що Шмигаль підготує детальні пропозиції для таких змін й представить їх на затвердження уряду.
План оборони є секретним документом й реалізується у разі війни відповідним рішенням Ради національної безпеки та оборони. Нинішній план діє з 23:00 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення РФ.
З-поміж іншого, президент повідомив, що 28 листопада уряд і Міноборони профінансували черговий щомісячний транш субвенції для бойових бригад на 4,3 млрд грн.
Також, розповів Зеленський, було додатково спрямовано 8 млрд грн на фінансування Лінії дронів.
- Глава держави повідомив, що українська делегація прямує до США для обговорення плану щодо врегулювання війни, зустріч відбудеться 30 листопада.
Коментарі (0)