Зеленський анонсував переговори України та США 30 листопада

Українська делегація вже прямує до Штатів для обговорення "мирного плану"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Українська делегація прямує до Сполучених Штатів для обговорення плану щодо врегулювання війни, зустріч відбудеться у неділю, 30 листопада. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави підтвердив, що секретар Ради національної безпеки й оборони й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Штатів.

"Сьогодні була доповідь Рустема, і завдання чітке – оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни. Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і ми розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах", – зазначив Зеленський.

Він додав, що очікує на доповідь української делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі.

Умєров зазначив, що делегація України прямує до Штатів для продовження роботи над узгодженням подальших кроків, спрямованих на досягнення справедливого і сталого миру.

Він розповів, що вранці доповів Зеленському про стан підготовки, ключові позиції та очікувані результати наступного етапу перемовин.

"У США продовжимо узгодження всіх напрацювань, які були сформовані під час зустрічей в Женеві. Україна продовжує системну й конструктивну дипломатичну роботу заради достойного миру", – резюмував він.