Зеленський затвердив новий склад делегації для переговорів
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У п'ятницю, 28 листопада, президент Володимир Зеленський оновив склад делегації для переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України. Відповідні документи оприлюднені на сайті Офісу президента.

Згідно з указом №869/2025, очолюватиме делегацію секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров.

Читайте також
"Мені ближче військова справа". Інтерв’ю Гнатова про переговори і роль Єрмака у них

Також у делегацію увійшли:

→ Олександр Бевз – радник Кабінету президента України Офісу президента;

Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони;

Андрій Гнатов – начальник Генерального штабу Збройних Сил України;

Олег Іващенко – голова Служби зовнішньої розвідки;

Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ;

→ Євгеній Острянський – перший заступник секретаря РНБО;

→ Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України;

→ Вадим Скібіцький – заступник начальника ГУР.

Указ набрав чинності з дня його опублікування.

Читайте також
FT: Переговори в Женеві скоротили "мирний план" з 28 до 19 пунктів
переговориРустем Умєров