Зеленський затвердив новий склад делегації для переговорів
У п'ятницю, 28 листопада, президент Володимир Зеленський оновив склад делегації для переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України. Відповідні документи оприлюднені на сайті Офісу президента.
Згідно з указом №869/2025, очолюватиме делегацію секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров.
Також у делегацію увійшли:
→ Олександр Бевз – радник Кабінету президента України Офісу президента;
→ Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони;
→ Андрій Гнатов – начальник Генерального штабу Збройних Сил України;
→ Олег Іващенко – голова Служби зовнішньої розвідки;
→ Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ;
→ Євгеній Острянський – перший заступник секретаря РНБО;
→ Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України;
→ Вадим Скібіцький – заступник начальника ГУР.
Указ набрав чинності з дня його опублікування.
- 28 листопада Зеленський звільнив Єрмака з посади глави ОП. До цього він був главою делегації на переговорах у Женеві.
- Того самого дня президент заявив, що Україна готується до зустрічі з американською стороною, щоб обговорити просування до миру.
Коментарі (0)