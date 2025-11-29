Зеленский утвердил новый состав делегации для переговоров
В субботу, 29 ноября, президент Владимир Зеленский обновил состав делегации для переговоров по урегулированию войны России против Украины. Соответствующие документы обнародованы на сайте Офиса президента.
Согласно указу №869/2025, возглавил делегацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Также в делегацию вошли:
→ Александр Бевз – советник Кабинета президента Украины Офиса президента;
→ Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны;
→ Андрей Гнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
→ Олег Иващенко – глава Службы внешней разведки;
→ Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел;
→ Евгений Острянский – первый заместитель секретаря СНБО;
→ Александр Поклад – заместитель председателя Службы безопасности Украины;
→ Вадим Скибицкий – заместитель начальника ГУР.
Новость дополняется...
