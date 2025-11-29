Зеленский утвердил новый состав делегации для переговоров
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В субботу, 29 ноября, президент Владимир Зеленский обновил состав делегации для переговоров по урегулированию войны России против Украины. Соответствующие документы обнародованы на сайте Офиса президента.

Согласно указу №869/2025, возглавил делегацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Также в делегацию вошли:

→ Александр Бевз – советник Кабинета президента Украины Офиса президента;

→ Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны;

→ Андрей Гнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

→ Олег Иващенко – глава Службы внешней разведки;

→ Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел;

→ Евгений Острянский – первый заместитель секретаря СНБО;

→ Александр Поклад – заместитель председателя Службы безопасности Украины;

→ Вадим Скибицкий – заместитель начальника ГУР.

Новость дополняется...

