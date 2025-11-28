Зеленский назвал, кто будет говорить с США о мире от имени Украины
Украина готовится к встрече с американской стороной, чтобы обсудить продвижение к миру. Президент Владимир Зеленский назвал состав переговорной делегации.
Представлять Украину на переговорах будут начальник Генштаба Андрей Гнатов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, представители Министерства иностранных дел и разведки.
"Именно на защите Украины будут сосредоточены сто процентов нашей силы. Каждый должен сейчас действовать именно так, в интересах нашего государства, и защищать наше государство. Это неизменный принцип. Уже в ближайшее время состоятся встречи с американской стороной", – отметил Зеленский.
Также он рассказал, что разговаривал с президентом Финляндии Александером Стуббом, который рассказал, что звучало от России формально и неформально, а также какие условия она выдвигает.
- 25 ноября Трамп отправил Уиткоффа говорить с Путиным о мирном плане, а Дрисколла – в Украину.
- 27 ноября диктатор РФ подтвердил, что в России ожидают переговорщиков с США в начале следующей недели. Москву будут представлять Мединский и члены МИД.
- По данным Telegraph, Трамп готов признать российскими Крым и другие оккупированные территории для достижения мирного соглашения.
Комментарии (0)