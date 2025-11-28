Зеленский назвал, кто будет говорить с США о мире от имени Украины

Президент анонсировал встречу с американской делегацией в ближайшее время

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина готовится к встрече с американской стороной, чтобы обсудить продвижение к миру. Президент Владимир Зеленский назвал состав переговорной делегации.

Представлять Украину на переговорах будут начальник Генштаба Андрей Гнатов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, представители Министерства иностранных дел и разведки.

"Именно на защите Украины будут сосредоточены сто процентов нашей силы. Каждый должен сейчас действовать именно так, в интересах нашего государства, и защищать наше государство. Это неизменный принцип. Уже в ближайшее время состоятся встречи с американской стороной", – отметил Зеленский.

Также он рассказал, что разговаривал с президентом Финляндии Александером Стуббом, который рассказал, что звучало от России формально и неформально, а также какие условия она выдвигает.