Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поедут в Москву, чтобы сделать предложение диктатору РФ о признании территорий

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: ресурс оккупантов)

Соединенные Штаты готовы признать контроль России над Крымом и другими оккупированными украинскими территориями, чтобы обеспечить соглашение о прекращении войны. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

По данным медиа, президент США Дональд Трамп отправит в Москву своего специального посланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера, чтобы сделать прямое предложение российскому диктатору Владимиру Путину.

План признания территории, нарушающий дипломатические традиции США, вероятно, будет реализован, несмотря на опасения европейских союзников Украины, отметили журналисты.

"Становится все очевиднее, что американцам безразлична позиция Европы. Они говорят, что европейцы могут делать все, что хотят", – отметил один из собеседников.

Первоначальный "мирный план" из 28 пунктов, предложенный США, предусматривал признание Штатами Крыма и двух восточных регионов Донбасса российскими. Стратегия также предусматривала "де-факто" признание территорий, удерживаемых Россией, за линией боевого соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях после заключения соглашения о прекращении огня.

В Женеве украинские и американские чиновники договорились о новом плане из 19 пунктов, что является менее выгодным для Москвы. Однако многочисленные собеседники предполагают, что американские предложения по признанию остаются частью стратегии.

Предложение Вашингтона о признании вызвало беспокойство среди его европейских союзников, неоднократно исключавших поддержку мирного соглашения, допускающего перекраивание границ силой.

После встречи "коалиции желающих" в среду в заявлении лидеров говорилось, что "они четко высказались относительно принципа, что границы не должны изменяться силой".

"Это остается одним из фундаментальных принципов сохранения стабильности и мира в Европе и за ее пределами", – добавили европейцы.