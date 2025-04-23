"Это очень вредное заявление". Трамп раскритиковал Зеленского за слова о Крыме

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Shawn Thew)

Президент США Дональд Трамп подверг критике украинского коллегу Владимира Зеленского за его заявление, что Украина юридически не определяет оккупацию Крыма. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в Truth Social.

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"Это заявление очень вредно для мирных переговоров с Россией, потому что Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы, и даже не является предметом обсуждения", – сказал он.

По словам Трампа, "никто не просит Зеленского признать Крым по территории России, но если он хочет Крым, то почему за него не воевали одиннадцать лет назад, когда его без всякого выстрела передали России?".

Американский президент также заявил, что ситуация в Украине "критическая" – он может достичь мира, или же бороться еще три года, пока не потеряет всю страну.

"Я не имею ничего общего с Россией, но очень хочу спасти в среднем пять тысяч российских и украинских солдат, погибающих без всякой причины еженедельно. Заявление Зеленского сегодня только продолжит "поле боя", и никто этого не хочет", – подытожил Трамп.

Накануне Зеленский заявил: "Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Не о чем говорить – это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины. Мы не можем просто: А почему бы нет? Нет, этого не будет".