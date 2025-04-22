Украина юридически не признает Крым российским – Зеленский

По словам президента, пока непонятно, от кого именно исходят подобные сигналы

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Заявления о признании Крыма российским – это не официальная позиция США, и Украина не получала таких сигналов на высоком уровне. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе конференции 22 апреля.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Это предложения, это сигналы, это идеи, это видение – можно по-разному об этом говорить. Но это не официальное предложение Украине. Если будет официальное предложение, мы сразу на это отреагируем", – сказал президент.

По его словам, пока непонятно, от кого поступают сигналы о признании Крыма российским. Либо это желание россиян, либо кого-то из спецпредставителей США на основе того, что они поняли после диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский отметил, что подобные сигналы могут звучать и дальше, но Украина не пойдет на такой шаг.

"Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Не о чем говорить — это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины. Мы не можем просто: А почему бы нет? Нет, этого не будет", – заявил президент.

Он также подчеркнул, что уже неоднократно говорил то же о других оккупированных территориях.