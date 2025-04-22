Украина юридически не признает Крым российским – Зеленский
Заявления о признании Крыма российским – это не официальная позиция США, и Украина не получала таких сигналов на высоком уровне. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе конференции 22 апреля.
"Это предложения, это сигналы, это идеи, это видение – можно по-разному об этом говорить. Но это не официальное предложение Украине. Если будет официальное предложение, мы сразу на это отреагируем", – сказал президент.
По его словам, пока непонятно, от кого поступают сигналы о признании Крыма российским. Либо это желание россиян, либо кого-то из спецпредставителей США на основе того, что они поняли после диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.
Зеленский отметил, что подобные сигналы могут звучать и дальше, но Украина не пойдет на такой шаг.
"Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Не о чем говорить — это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины. Мы не можем просто: А почему бы нет? Нет, этого не будет", – заявил президент.
Он также подчеркнул, что уже неоднократно говорил то же о других оккупированных территориях.
- 19 апреля Bloomberg сообщал, что США могут признать Крым российским в рамках мирных переговоров с Украиной. Вероятная уступка может стать "последним сигналом", что Трамп хочет закрепить соглашение о прекращении огня.
- 21 апреля WSJ заявлял, что Трампа ждут от Украины ответа на "идеи" США относительно Крыма и отказа от НАТО.
- В тот же день советник ОП Лещенко заявил, что заявления о признании Крыма русским звучали еще десять лет назад от Трампа, но юридически ничего не произошло.