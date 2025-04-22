Україна юридично не визнає Крим російським – Зеленський
Заяви про визнання Криму російським – це не офіційна позиція США, й Україна не отримувала таких сигналів на високому рівні. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час конференції 22 квітня.
"Це пропозиції, це сигнали, це ідеї, це бачення – можна по різному про це говорити. Але це не офіційна пропозиція Україні. Якщо буде офіційна пропозиція, ми одразу на це відреагуємо", – сказав президент.
За його словами, наразі незрозуміло, від кого саме надходять сигнали про визнання Криму російським. Або це бажання росіян, або когось зі спецпредставників США на основі того, що вони зрозуміли після діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним.
Зеленський зазначив, що подібні сигнали можуть звучати й надалі, але Україна не піде на такий крок.
"Україна не визнає юридично окупацію Криму. Немає про що говорити — це поза нашою Конституцією. Це наша територія, територія народу України. Ми не можемо просто: А чому би ні? Ні, цього не буде", – заявив президент.
Він також підкреслив, що вже неодноразово казав те саме щодо інших окупованих територій.
- 19 квітня Bloomberg повідомляв, що США можуть визнати Крим російським у межах мирних переговорів з Україною. Ймовірна поступка може стати "останнім сигналом", що Трамп хоче закріпити угоду про припинення вогню.
- 21 квітня WSJ заявляв, що у Трампа чекають від України відповіді на "ідеї" США щодо Криму і відмови від НАТО.
- Того ж дня радник ОП Лещенко заявив, що заяви про визнання Криму російським лунали ще 10 років тому від Трампа, але юридично нічого не відбулося.