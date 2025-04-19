Bloomberg: США можуть визнати Крим російським у рамках мирних переговорів з Україною

Такий крок із боку США став би "благом" для Путіна

Дональд Трамп (Фото: EPA\JIM LO SCALZO)

США розглядають можливість визнання російського контролю над Кримом у рамках мирної угоди між Москвою та Києвом. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на співрозмовників, знайомих із ситуацією.

За їхніми словами, остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено. Подробиць ймовірної угоди вони не розкрили, а у Білому домі та Держдепартаменті не відповіли на прохання прокоментувати інформацію.

Зазначається, що ймовірна поступка може стати останнім сигналом, що президент США Дональд Трамп хоче закріпити угоду про припинення вогню. Однак це рішення може підірвати закони та договори, які забороняють захоплення земель із застосуванням сили.

Подібний крок із боку США став би "благом" для російського диктатора Володимира Путіна, зазначає Bloomberg.

Раніше Bloomberg повідомляло, що США надали союзникам пропозиції щодо укладання мирної угоди між Росією та Україною 17 квітня в Парижі. Пропозиція містить заморожування лінії фронту, зняття питання про Україну в НАТО з порядку денного, а більшість окупованих територій залишиться під контролем Кремля.

Також у реченні було сказано про пом'якшення санкцій проти Росії. Інші подробиці анонімні співрозмовники відмовилися надати.