Польща застерігає Трампа від "історичної помилки" щодо Криму та Донбасу

Павел Коваль (Фото: wikipedia)

Президент США Дональд Трамп ризикує зробити "історичну помилку", якщо переговори про припинення війни в Україні призведуть до визнання США претензій Росії на Крим та інші окуповані території України, вважає радник польського прем'єр-міністра Дональда Туска з питань України Павел Коваль. Про це повідомляє Financial Times.

За словами Коваля, існує чітка різниця між тимчасовими рішеннями щодо припинення бойових дій в Україні та задоволенням очікувань РФ про визнання окупованих Криму, Донбасу чи інших частини України російськими.

"Це було б жахливо", – сказав Коваль.

На його думку, юридичне визнання територіальних претензій Москви стане "історичною помилкою" та створить прецедент, який дозволить диктатору Володимиру Путіну надалі розширяти "імперську Росію".

Коваль нагадав, що Росія після розпаду Радянського Союзу визнала Україну з її кордонами, включно із Кримом і Донбасом, і це є норма міжнародного права.

"Міжнародно-правові гарантії кордонів у Центральній Європі також є одними з основних гарантій збереження миру в цьому регіоні, згідно з нашим історичним досвідом", – наголосив він.

У неділю 6 квітня Павел Коваль вилетів до Вашингтона, щоб зустрітися з високопоставленими членами Конгресу США та спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом зокрема для обговорення питань припинення російсько-української війни.

На думку радника Туска, Трамп зрештою не дозволить Росії контролювати українську територію де-юре, а натомість визнає постійну загрозу з боку Путіна.

Він також впевнений, що Трамп не позбавить американські компанії можливості інвестувати в післявоєнну реконструкцію України, відмовившись від гарантій безпеки. Адже без серйозних гарантій бізнес не погодиться на інвестиції.