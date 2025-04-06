Польща застерігає Трампа від "історичної помилки" щодо Криму та Донбасу
Павел Коваль (Фото: wikipedia)

Президент США Дональд Трамп ризикує зробити "історичну помилку", якщо переговори про припинення війни в Україні призведуть до визнання США претензій Росії на Крим та інші окуповані території України, вважає радник польського прем'єр-міністра Дональда Туска з питань України Павел Коваль. Про це повідомляє Financial Times.

За словами Коваля, існує чітка різниця між тимчасовими рішеннями щодо припинення бойових дій в Україні та задоволенням очікувань РФ про визнання окупованих Криму, Донбасу чи інших частини України російськими.

"Це було б жахливо", – сказав Коваль.

На його думку, юридичне визнання територіальних претензій Москви стане "історичною помилкою" та створить прецедент, який дозволить диктатору Володимиру Путіну надалі розширяти "імперську Росію".

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Коваль нагадав, що Росія після розпаду Радянського Союзу визнала Україну з її кордонами, включно із Кримом і Донбасом, і це є норма міжнародного права.

"Міжнародно-правові гарантії кордонів у Центральній Європі також є одними з основних гарантій збереження миру в цьому регіоні, згідно з нашим історичним досвідом", – наголосив він.

У неділю 6 квітня Павел Коваль вилетів до Вашингтона, щоб зустрітися з високопоставленими членами Конгресу США та спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом зокрема для обговорення питань припинення російсько-української війни.

На думку радника Туска, Трамп зрештою не дозволить Росії контролювати українську територію де-юре, а натомість визнає постійну загрозу з боку Путіна.

Він також впевнений, що Трамп не позбавить американські компанії можливості інвестувати в післявоєнну реконструкцію України, відмовившись від гарантій безпеки. Адже без серйозних гарантій бізнес не погодиться на інвестиції.

  • 19 лютого Bloomberg повідомляв, що Рубіо після переговорів з РФ запевнив європейців, що санкції поки що чинні.
  • 27 лютого президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Росії.
  • 4 березня стало відомо, що США розробляють план потенційного послаблення санкцій проти Росії, адже Трамп прагне відновити зв'язки з Москвою і зупинити війну в Україні.
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