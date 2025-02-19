Рубіо після переговорів з РФ запевнив європейців, що санкції поки в силі – Bloomberg

За даними американських журналістів, таку заяву держсекретар США зробив у розмові з європейськими дипломатами

Державний секретар США Марко Рубіо (Фото: Jack Guez / EPA)

США збережуть санкції проти РФ принаймні до укладення угоди про припинення російсько-української війни. Як передає Bloomberg, посилаючись на обізнані джерела, про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

У розмові з європейськими колегами після переговорів делегацій США та Росії в Саудівській Аравії Рубіо сказав, що санкції поки що не скасовуватимуть.

Представник Державного департаменту відмовився коментувати слова Рубіо.

У пресрелізі Держдепартаменту про розмову Рубіо з європейськими союзниками не згадуються санкції, але йдеться, що країни "погодилися залишатися в тісному контакті, оскільки ми працюємо над досягненням остаточного припинення конфлікту в Україні".

Рубіо визнав, що Європейському Союзу доведеться сісти за стіл переговорів, враховуючи, що країни блоку також запровадили численні санкції проти Росії. Наразі ЄС не планує послаблювати обмеження.

Зокрема, про це під час спілкування з журналістами в Брюсселі 18 лютого сказав європейський комісар з питань економіки та продуктивності, імплементації та спрощення Валдіс Домбровскіс.

"З огляду на політику нової адміністрації США, ЄС має взяти питання власної безпеки до своїх рук, це також стосується санкційної політики. Ви знаєте, що зараз триває робота над 16-м пакетом", – заявив Домбровскіс.

14 лютого Велика Британія розширила санкції проти Росії.

15 лютого країни G7 пов'язали майбутні санкції проти РФ з її зусиллями щодо закінчення війни проти України.

18 лютого повідомлялось про те, що G7 готує зниження порогу цін на російську нафту.