Рубио после переговоров с РФ заверил европейцев, что санкции пока в силе – Bloomberg
США сохранят санкции против РФ по крайней мере до заключения соглашения о прекращении российско-украинской войны. Как передает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
В разговоре с европейскими коллегами после переговоров делегаций США и России в Саудовской Аравии Рубио сказал, что санкции пока не отменят.
Представитель Государственного департамента отказался комментировать слова Рубио.
В пресс-релизе Госдепартамента о разговоре Рубио с европейскими союзниками не упоминаются санкции, но сказано, что страны "согласились оставаться в тесном контакте, поскольку мы работаем над достижением окончательного прекращения конфликта в Украине".
Рубио признал, что Европейскому Союзу придется сесть за стол переговоров, учитывая, что страны блока также ввели многочисленные санкции против России. Сейчас ЕС не планирует ослаблять ограничения.
В частности, об этом во время общения с журналистами в Брюсселе 18 февраля сказал европейский комиссар по экономике и производительности, имплементации и упрощению Валдис Домбровскис.
"Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом", – заявил Домбровскис.
- 14 февраля Великобритания расширила санкции против России.
- 15 февраля страны G7 связали будущие санкции против РФ с ее усилиями для окончания войны против Украины.
- 18 февраля сообщалось о том, что G7 готовит снижение порога цен на российскую нефть.