Рубио после переговоров с РФ заверил европейцев, что санкции пока в силе – Bloomberg

По данным американских журналистов, такое заявление госсекретарь США сделал в разговоре с европейскими дипломатами

Государственный секретарь США Марко Рубио (Фото: Jack Guez / EPA)

США сохранят санкции против РФ по крайней мере до заключения соглашения о прекращении российско-украинской войны. Как передает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

В разговоре с европейскими коллегами после переговоров делегаций США и России в Саудовской Аравии Рубио сказал, что санкции пока не отменят.

Представитель Государственного департамента отказался комментировать слова Рубио.

В пресс-релизе Госдепартамента о разговоре Рубио с европейскими союзниками не упоминаются санкции, но сказано, что страны "согласились оставаться в тесном контакте, поскольку мы работаем над достижением окончательного прекращения конфликта в Украине".

Рубио признал, что Европейскому Союзу придется сесть за стол переговоров, учитывая, что страны блока также ввели многочисленные санкции против России. Сейчас ЕС не планирует ослаблять ограничения.

В частности, об этом во время общения с журналистами в Брюсселе 18 февраля сказал европейский комиссар по экономике и производительности, имплементации и упрощению Валдис Домбровскис.

"Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом", – заявил Домбровскис.

14 февраля Великобритания расширила санкции против России.

15 февраля страны G7 связали будущие санкции против РФ с ее усилиями для окончания войны против Украины.

18 февраля сообщалось о том, что G7 готовит снижение порога цен на российскую нефть.