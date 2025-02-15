Новые санкции против России будут связаны с ее усилиями для окончания войны – заявление G7

Также страны Большой семерки подтвердили необходимость разработки надежных гарантий безопасности, чтобы обеспечить, что война не начнется снова

Флаги стран-членов Большой семерки (Фото: Depositphotos)

Страны Большой семерки согласились, что с февраля 2025 года любые новые санкции против РФ должны быть связаны с ее действиями для остановки войны против Украины. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел G7, опубликованном Государственным департаментом США.

"Любые новые дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, предпримет ли РФ реальные, добросовестные усилия для окончательного завершения войны против Украины, что обеспечит Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенной, независимой стране", – говорится в документе.

Страны G7 подтвердили свою "непреклонную поддержку Украины в защите ее свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности".

Участники встречи обменялись мнениями и осудили оказание России помощи в виде товаров двойного назначения со стороны Китая, а также военной поддержки от Северной Кореи и Ирана.

Кроме того, страны Большой семерки подтвердили необходимость разработки надежных гарантий безопасности, чтобы обеспечить, что война не начнется снова.

G7 – международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира, в который входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

13 февраля президент США Трамп заявил, что хотел бы возвращения России в G7. Он считает исключение страны-агрессора "ошибкой".

Ранее это объединение было известно как G8, но после вторжения России в Украину в 2014 году РФ исключили из группы.