Трамп заявил о желании вернуть РФ в G7 и высказался об участии Киева в переговорах
Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев получит место за столом любых мирных переговоров по завершению российско-украинской войны. Об этом пишет AFP.
Больше деталей журналисты не сообщили.
Также AFP и Reuters отметили, что глава Белого дома хотел бы возвращения России в G7, а также проведения трехсторонних переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином.
Президент США назвал исключение России из "Большой семерки" ошибкой. Ранее это объединение было известно как G8, но после вторжения России в Украину в 2014 году страну-агрессора исключили из этой группы.
По данным Reuters, Трамп хочет обсудить с Пекином и Москвой сокращение оборонных расходов и ядерное разоружение.
- 12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.
- После общения с российским диктатором Трамп позвонил президенту Зеленскому, в частности, говорили о готовности работать вместе на уровне команд.