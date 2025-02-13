Трамп заявил о желании вернуть РФ в G7 и высказался об участии Киева в переговорах

Глава Белого дома заявил, что исключение России из "Большой семерки" (тогда еще "Большая восьмерка") было "ошибкой"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев получит место за столом любых мирных переговоров по завершению российско-украинской войны. Об этом пишет AFP.

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Больше деталей журналисты не сообщили.

Также AFP и Reuters отметили, что глава Белого дома хотел бы возвращения России в G7, а также проведения трехсторонних переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином.

Президент США назвал исключение России из "Большой семерки" ошибкой. Ранее это объединение было известно как G8, но после вторжения России в Украину в 2014 году страну-агрессора исключили из этой группы.

По данным Reuters, Трамп хочет обсудить с Пекином и Москвой сокращение оборонных расходов и ядерное разоружение.