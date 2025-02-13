Трамп заявив про бажання повернути РФ у G7 та висловився про участь Києва у переговорах
Президент США Дональд Трамп заявив, що Київ отримає місце за столом будь-яких мирних переговорів про завершення російсько-української війни. Про це пише AFP.
Більше деталей журналісти не повідомили.
Крім того, AFP та Reuters зазначили, що очільник Білого дому хотів би повернення Росії до G7, а також проведення тристоронніх переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним та китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Президент США назвав виключення Росії з "Великої сімки" помилкою. Раніше це об'єднання було відоме як G8, але після вторгнення Росії в Україну у 2014 році країну-агресора виключили з цієї групи.
За даними Reuters, Трамп хоче обговорити з Пекіном і Москвою скорочення оборонних витрат та ядерне роззброєння.
- 12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.
- Після спілкування з російським диктатором Трамп зателефонував президенту Зеленському, зокрема, говорили про готовність працювати разом на рівні команд.