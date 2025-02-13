Трамп заявив про бажання повернути РФ у G7 та висловився про участь Києва у переговорах

Очільник Білого дому заявив, що виключення Росії з "Великої сімки" (тоді ще "Велика вісімка") було "помилкою"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Київ отримає місце за столом будь-яких мирних переговорів про завершення російсько-української війни. Про це пише AFP.

Більше деталей журналісти не повідомили.

Крім того, AFP та Reuters зазначили, що очільник Білого дому хотів би повернення Росії до G7, а також проведення тристоронніх переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним та китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Президент США назвав виключення Росії з "Великої сімки" помилкою. Раніше це об'єднання було відоме як G8, але після вторгнення Росії в Україну у 2014 році країну-агресора виключили з цієї групи.

За даними Reuters, Трамп хоче обговорити з Пекіном і Москвою скорочення оборонних витрат та ядерне роззброєння.