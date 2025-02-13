Келлог каже, що у мирній угоді Україна може "втратити території", але є нюанс

Кіт Келлог (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Спецпосланець президента США з питань України та Росії Кіт Келлог вважає, що Україна навряд чи зможе повернутися до своїх кордонів 2014 року. Тому, якщо в майбутній мирній угоді буде згадано про територіальні втрати України, це не означатиме, що ці втрати будуть офіційно визнані. Про це він заявив в ефірі Fox Business.

"Оскільки президент Зеленський це вже сказав, і я думаю, що міністр оборони Піт Гегсет мав рацію. Не буде повернення до 2014 року та кордону, який вони мали перед тим, як росіяни увійшли до Криму. Це зрозуміло. Тож я думаю, що вам знадобиться певна угода про потенційну втрату території. Але дивіться, не обов’язково це визнавати", – сказав він.

Келлог пояснив, що аналогічна ситуація була з країнами Балтії, коли їх захопив Радянський Союз. Він зазначив, що існувала така концепція, як доктрина Уеллса, за якою США ніколи не визнавали цих країн частиною СРСР, а лише підкреслювали, що вони перебували під домінуванням.

Спецпосланець Трампа також підкреслив, що для досягнення справжнього, стабільного та довгострокового миру буде важливою роль європейських союзників.

"Це в їхніх інтересах. Але це одна з причин, чому ми тут, у Мюнхені, щоб поговорити з вищим керівництвом, міністрами закордонних справ, прем’єр-міністрами, президентами країн, щоб переконатися, що вони це розуміють і є частиною цієї угоди, яку ми починаємо укладати або президент починає створювати", – підсумував він.