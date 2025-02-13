Келлог говорит, что в мирном соглашении Украина может "потерять территории", но есть нюанс

Кит Келлог (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог считает, что Украина вряд ли сможет вернуться к своим границам 2014 года. Поэтому если в будущем мирном соглашении будет упомянуто о территориальных потерях Украины, это не будет означать, что эти потери будут официально признаны. Об этом он заявил в эфире Fox Business.

"Поскольку президент Зеленский это уже сказал, и я думаю, что министр обороны Пит Хексет был прав. Не будет возвращения к 2014 году и границы, которую они имели перед тем, как россияне вошли в Крым. Это понятно. Так что я думаю, что вам понадобится определенное соглашение о потенциальной потере территории." Но смотрите, он сказал, – сказал он.

Келлог объяснил, что аналогичная ситуация была со странами Балтии, когда их захватил Советский Союз. Он отметил, что существовала такая концепция, как доктрина Уэллса, согласно которой США никогда не признавали эти страны частью СССР, а лишь подчеркивали, что они находились под доминированием.

Спецпосланник Трампа также подчеркнул, что для достижения подлинного, стабильного и долгосрочного мира будет важной роль европейских союзников.

"Это в их интересах. Но это одна из причин, почему мы здесь, в Мюнхене, чтобы поговорить с высшим руководством, министрами иностранных дел, премьер-министрами, президентами стран, чтобы убедиться, что они это понимают и являются частью этого соглашения, которое мы начинаем заключать или президент начинает создавать", – подытожил он.