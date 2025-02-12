Трамп провел телефонный разговор с Путиным: о чем договорились

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

Утром в среду 12 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, осведомленного по этому вопросу.

Трамп в социальной сети Truth Social подтвердил, что имел "длительный и продуктивный" телефонный разговор с диктатором РФ.

"Мы обсуждали Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы", — написал американский президент.

По словам Трампа, он и Путин "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

"Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга. Мы также договорились, чтобы наши соответствующие команды немедленно начали переговоры, мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я сейчас и сделаю", — отметил Трамп.

Американский президент добавил, что возглавить переговоры поручил государственному секретарю Марко Рубио, директору Центрального разведывательного управления Джону Рэтклиффу, советнику по вопросам национальной безопасности Майклу Уолцу и спецпредставителю Трампа на Ближнем Востоке Стиву Виткоффу. Он выразил надежду, что переговоры будут "успешными".

"Миллионы людей погибли в войне, которая не произошла бы, если бы я был президентом, но она произошла, поэтому она должна закончиться. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни", — акцентировал Трамп.

Спикер диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор длился полтора часа. По его словам, Трамп и Путин якобы договорились об организации двусторонней встречи.

Также, как рассказал Песков, Путин пригласил Трампа посетить Москву.