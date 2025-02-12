Трамп провів телефонну розмову з Путіним: про що домовились

Дональд Трамп і Володимир Путін (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

У середу, 12 лютого, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваного американського посадовця, обізнаного з цим питанням.

Згодом Трамп у соціальній мережі Truth Social підтвердив, що мав "тривалу та продуктивну" телефонну розмову з диктатором РФ.

"Ми обговорювали Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем", – написав американський президент.

За словами Трампа, він і Путін "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

"Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного. Ми також домовилися, щоб наші відповідні команди негайно розпочали переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Володимиру Зеленському, щоб повідомити його про розмову, що я зараз і зроблю", – зазначив Трамп.

Американський президент додав, що очолити перемовини доручив державному секретарю Марко Рубіо, директору Центрального розвідувального управління Джону Реткліффу, раднику з питань національної безпеки Майклу Волцу та спецпредставнику на Близькому Сході Стіву Віткоффу. Він висловив сподівання, що переговори будуть "успішними".

"Мільйони людей загинули у війні, яка б не сталася, якби я був президентом, але вона сталася, тому вона повинна закінчитися. Більше не повинно бути втрачено жодного життя", – наголосив Трамп.

Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що телефонна розмова тривала півтори години. За його словами, Трамп і Путін нібито домовилися про організацію двосторонньої зустрічі.

Також, як розповів Пєсков, Путін запросив Трампа відвідати Москву.