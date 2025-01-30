"Ні. Не про це". Трамп відповів, чи говорив він із Путіним

Наразі точно невідомо, чи спілкувався Трамп із Путіним, і якщо так, то про що саме

Дональд Трамп та Володимир Путін (Фото: EPA)

Президента США Дональда Трампа на пресконференції, присвяченій авіакатастрофі біля Вашингтона, запитали, чи розмовляв він із російським диктатором Володимиром Путіним. Він дав неоднозначну відповідь

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"Я не говорив, ні. Не про це", – сказав президент США.

Трампа також запитали про те, чи був у США контакт із Росією після зіткнення пасажирського літака з військовим вертольотом. Він відповів, що контакт був.

Зокрема, США мають намір співпрацювати з РФ щодо репатріації тіл росіян, які загинули в авіакатастрофі.

30 січня повідомлялося, що у Вашингтоні зіткнулися та впали в річку рейсовий авіалайнер та військовий вертоліт.

Пізніше стало відомо, що на борту літака American Airlines перебували фігуристи, зокрема росіяни.

Президент США Трамп заявив, що авіакатастрофі у Вашингтоні можна було запобігти.

Ця авіакатастрофа стала найбільшою за останні 24 роки в США. Загинули понад 60 осіб.