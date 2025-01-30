"Ні. Не про це". Трамп відповів, чи говорив він із Путіним
Дональд Трамп та Володимир Путін (Фото: EPA)

Президента США Дональда Трампа на пресконференції, присвяченій авіакатастрофі біля Вашингтона, запитали, чи розмовляв він із російським диктатором Володимиром Путіним. Він дав неоднозначну відповідь

"Я не говорив, ні. Не про це", – сказав президент США.

Трампа також запитали про те, чи був у США контакт із Росією після зіткнення пасажирського літака з військовим вертольотом. Він відповів, що контакт був.

Зокрема, США мають намір співпрацювати з РФ щодо репатріації тіл росіян, які загинули в авіакатастрофі.

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