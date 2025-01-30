"Ні. Не про це". Трамп відповів, чи говорив він із Путіним
Президента США Дональда Трампа на пресконференції, присвяченій авіакатастрофі біля Вашингтона, запитали, чи розмовляв він із російським диктатором Володимиром Путіним. Він дав неоднозначну відповідь
"Я не говорив, ні. Не про це", – сказав президент США.
Трампа також запитали про те, чи був у США контакт із Росією після зіткнення пасажирського літака з військовим вертольотом. Він відповів, що контакт був.
Зокрема, США мають намір співпрацювати з РФ щодо репатріації тіл росіян, які загинули в авіакатастрофі.
- 30 січня повідомлялося, що у Вашингтоні зіткнулися та впали в річку рейсовий авіалайнер та військовий вертоліт.
- Пізніше стало відомо, що на борту літака American Airlines перебували фігуристи, зокрема росіяни.
- Президент США Трамп заявив, що авіакатастрофі у Вашингтоні можна було запобігти.
- Ця авіакатастрофа стала найбільшою за останні 24 роки в США. Загинули понад 60 осіб.