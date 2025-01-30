Авіакатастрофа у США стала найбільшою за останні 24 роки. Всі вважаються загиблими

Пошукові роботи на місці катастрофи (Фото: ЕРА)

Внаслідок авіакатастрофи пасажирського літака American Airlines біля Вашингтона вже знайдено 28 тіл, всі пасажири числяться загиблими. Це зіткнення літаків вважається найсмертоноснішим у США з 2001 року, передає CNN.

За словами начальника пожежної служби та служби швидкої допомоги округу Колумбія Джона Доннеллі, тих, хто вижив внаслідок зіткнення літаків над річкою Потомак, немає. Екстрені служби перейшли від рятувальної операції до операції з відновлення.

"Зараз ми перебуваємо на етапі, коли переходимо від рятувальної операції до відновлювальної. На цей час ми не думаємо, що в цій аварії є люди, які вижили", – сказав він на пресконференції.

Джон Доннеллі підтвердив, що з літака витягли 27 тіл, а з військового гелікоптера – одне. Загалом у пасажирському літаку було 64 особи, а у гелікоптері – три.

Зазначається, що зіткнення літака та вертольота – найбільш смертоносна авіакатастрофа у США з 2001 року. Тоді в Белл-Харбор, Квінс (Нью-Йорк) впав літак American Airlines, внаслідок чого загинули всі 260 осіб, які були на борту, і ще п'ятеро на землі.

Побоювання у саботажі чи теракті не підтвердилися. Число загиблих у цій авіакатастрофі вважається найбільшим в історії США.