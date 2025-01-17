Reuters: У двигунах літака, який розбився у Південній Кореї, знайшли кров та пташине пір'я

Розслідування показало, що на одному з двигунів знайдено пір’я, відеозаписи також підтверджують зіткнення з птахами

Хвіст літака, що розбився (Фото: ЕРА/YONHAP)

Розслідувачі виявили пташине пір’я та кров, ймовірно, в обох двигунах літака Jeju Air, який зазнав катастрофи в Південній Кореї наприкінці грудня, забравши життя 179 людей. Про це у п’ятницю повідомило джерело агентства Reuters, знайоме з перебігом розслідування.

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Літак Boeing 737-800, який виконував рейс із Бангкока до округу Муан у Південній Кореї, здійснив аварійну посадку "на живіт", виїхав за межі злітно-посадкової смуги та загорівся після зіткнення з насипом, нагадують журналісти.

Вижили лише двоє членів екіпажу, які перебували у хвостовій частині. Ця катастрофа стала наймасштабнішою в історії авіації Південної Кореї.

За кілька хвилин до трагедії пілот повідомив про зіткнення з птахом, оголосив надзвичайну ситуацію та спробував змінити напрямок посадки. Диспетчери раніше попереджали про підвищену активність птахів у зоні аеропорту.

Розслідування показало, що на одному з двигунів знайдено пір’я, відеозаписи також підтверджують зіткнення з птахами. Чи були пошкоджені обидва двигуни, офіційно не повідомляють.

Чорні скриньки літака перестали записувати дані за кілька хвилин до аварії, що ускладнює з'ясування обставин. Експерти припускають, що це могло бути спричинено повним відключенням живлення, що трапляється вкрай рідко.

29 грудня 2024 року у міжнародному аеропорту Муан у Південній Кореї розбився пасажирський літак, на борту якого була 181 людина. Майже всі загинули – вижили лише двоє.

Ця катастрофа стала найсмертоноснішою в історії авіації Південної Кореї та третьою за кількістю жертв серед подій, пов’язаних із південнокорейськими авіакомпаніями.