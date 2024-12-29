У Південній Кореї розбився пасажирський літак, загинули, ймовірно, понад сто осіб – відео

Літак врізався у стіну аеропорту під час приземлення та вибухнув

Катастрофа літака в Південній Кореї (Фото: ЕРО)

У неділю, 29 грудня, у міжнародному аеропорту Муан у Південній Кореї розбився пасажирський літак. Загинули десятки людей, повідомляє Пожежна служба країни.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Як повідомили у відомстві, на борту рейсу 7C2216 авіакомпанії Jeju Air перебувала 181 особа: 175 пасажирів і 6 членів екіпажу. Внаслідок аварії загинули щонайменше 85 людей. Більшість зниклих безвісти також вважають загиблими, уточнили в пожежній службі Південної Кореї.

ДОПОВНЕНО О 07:25. Ймовірно, загинули 179 осіб, тільки двох вдалося врятувати. Про це повідомляє Yonhap News Agency із посиланням на дані влади.

За даними представника пожежної охорони, двоє людей було знайдено живими, але рятувальна операція триває. Інформаційне агентство Yonhap повідомило, що троє людей були врятовані.

"Пасажири випали з літака після зіткнення з парканом. Шансів вижити практично немає. Фюзеляж майже повністю зруйнований, і впізнати загиблих важко. Потрібен час, щоб знайти та повернути останки", – сказав він.

Літак Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air летів з Бангкока і в момент посадки в аеропорту Муана, що за 288 км від Сеула на південному заході країни, не випустив шасі й викотився за межі злітно-посадкової смуги. Внаслідок цього він врізався у зовнішню стіну аеропорту та вибухнув.

Причину події пояснюють імовірним зіткненням зі зграєю птахів.

За даними міністерства транспорту, серед пасажирів було двоє громадян Таїланду, а решта, як вважають, є громадянами Південної Кореї, повідомляє Reuters.