У Казахстані розбився пасажирський літак, що летів із Баку до Грозного – відео

За попередніми даними, на борту лайнера перебувало майже 70 людей

Літак Azerbaijan Airlines (Ілюстративне фото: Wikipedia)

У середу, 25 грудня, у місті Актау в Казахстані зазнав катастрофи пасажирський літак, що летів зі столиці Азербайджану до російського Грозного. Про це повідомило казахстанське медіа Tengrinews і оприлюднило відео падіння лайнера.

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Перед падінням з борту було подано екстрений сигнал, пише видання. За попередніми даними Міністерства надзвичайних ситуацій Казахстану, унаслідок авіакатастрофи є ті, хто вижив.

Tengrinews повідомило, що літак належав авіакомпанії Azerbaijan Airlines. На борту було 67 осіб, зокрема й члени екіпажу. Наразі відомо, що 12 людей вижило, їх ушпиталили.

Водночас російський пропагандистський ресурс Baza повідомив, що на борту, ймовірно, перебувало 15 громадян РФ. Більшість пасажирів – громадяни Азербайджану.

ДОПОВНЕНО О 10:40. Tengrinews повідомило, що після падіння літака поблизу Актау вижило 25 людей. Вони госпіталізовані у тяжкому стані.

Медіа пише, що на тлі авіакатастрофи президент Азербайджану Ільхам Алієв повертається до Баку. Він перебував в Росії на неформальному саміті Співдружності незалежних держав (СНД).