У Вільнюсі літак компанії DHL впав на будинок та загорівся, є жертва – фото, відео
Фото місця події (Джерело: BigBreakingWire/Х)

У литовському Вільнюсі вантажний літак транспортної компанії DHL впав на будинок та загорівся, внаслідок чого загинула одна людина. Про це пише Delfi.

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Інцидент стався вранці 25 листопада. За даними місцевих правоохоронців, на борту літака були четверо людей: два пілоти та два працівники.

За інформацією відділу координації ситуацій Департаменту пожежної безпеки та порятунку, літак впав на двоповерховий житловий будинок, звідки евакуювали 12 людей. Рятувальникам вдалося звільнити пілота, який прийшов до тями. До лікарні доставили двох постраждалих, одна людина загинула.

Пожежники розповіли Delfi, що даних про постраждалих мешканців будинку наразі немає.

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