У Вільнюсі літак компанії DHL впав на будинок та загорівся, є жертва – фото, відео

У литовському Вільнюсі вантажний літак транспортної компанії DHL впав на будинок та загорівся, внаслідок чого загинула одна людина. Про це пише Delfi.

Інцидент стався вранці 25 листопада. За даними місцевих правоохоронців, на борту літака були четверо людей: два пілоти та два працівники.

За інформацією відділу координації ситуацій Департаменту пожежної безпеки та порятунку, літак впав на двоповерховий житловий будинок, звідки евакуювали 12 людей. Рятувальникам вдалося звільнити пілота, який прийшов до тями. До лікарні доставили двох постраждалих, одна людина загинула.

Пожежники розповіли Delfi, що даних про постраждалих мешканців будинку наразі немає.

A DHL cargo plane operated by SWIFT airline crashed near Vilnius airport, Lithuania at 0330 GMT, hitting a house. All occupants survived. Firefighters tackled heavy smoke 1.3 km from the runway, while police cordoned off nearby streets. The plane had originated from Leipzig. pic.twitter.com/sV9vh5A7t8