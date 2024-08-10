У Бразилії в авіакатастрофі загинула 61 людина, одна – спізнилась на рейс: відео

61 людина, яка перебувала на борту регіонального турбогвинтового літака, загинула внаслідок авіакатастрофи 9 серпня

Наслідки авіакатастрофи (Фото: ABC News)

9 серпня у Бразилії розбився пасажирський літак, внаслідок чого загинула 61 людина – один чоловік, який мав бути на лайнері, спізнився на рейс. Про це повідомляє Reuters.

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Представники регіональної авіакомпанії Voepass повідомили, що літак виконував рейс із Каскавели до Сан-Паулу і зазнав аварії близько 13:30 за місцевим часом у місті Віньедо, яке розташоване приблизно за 80 км на північний захід від Сан-Паулу.

Авіакомпанія підтвердила, що 61 людина, яка перебувала на борту цього регіонального турбогвинтового літака, загинула.

Водночас президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва повідомляв у день трагедії, що на борту були 58 пасажирів та чотири члени екіпажу, тобто, 62 людини.

Пізніше бразильські медіа з'ясували, що пасажирів у підсумку було 57, оскільки один чоловік спізнився на рейс.

Увечері 19 травня 2024 року гелікоптер Bell 212 із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ держави розбився, коли перетинав гірську місцевість у сильному тумані.

Зранку 20 травня рятувальники виявили уламки гелікоптера у горах неподалік Азербайджану – він вигорів вщент, жоден із членів екіпажу не вижив.

11 червня стало відомо, що віцепрезидент Малаві Саулос Чіліма та ще дев’ять людей, зокрема колишня перша леді Шаніл Дзімбірі, загинули внаслідок падіння літака 10 червня.

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