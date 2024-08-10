У Бразилії в авіакатастрофі загинула 61 людина, одна – спізнилась на рейс: відео
9 серпня у Бразилії розбився пасажирський літак, внаслідок чого загинула 61 людина – один чоловік, який мав бути на лайнері, спізнився на рейс. Про це повідомляє Reuters.
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Представники регіональної авіакомпанії Voepass повідомили, що літак виконував рейс із Каскавели до Сан-Паулу і зазнав аварії близько 13:30 за місцевим часом у місті Віньедо, яке розташоване приблизно за 80 км на північний захід від Сан-Паулу.
Авіакомпанія підтвердила, що 61 людина, яка перебувала на борту цього регіонального турбогвинтового літака, загинула.
Водночас президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва повідомляв у день трагедії, що на борту були 58 пасажирів та чотири члени екіпажу, тобто, 62 людини.
Пізніше бразильські медіа з'ясували, що пасажирів у підсумку було 57, оскільки один чоловік спізнився на рейс.
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