Віцепрезидент Малаві загинув в авіакатастрофі – летів на похорон ексміністра

Літак прямував на похорони колишнього міністра Малаві. Під час польоту екіпаж отримав сповіщення про погану погоду

Саулос Чіліма (Фото: Times Now)

Віцепрезидент Малаві Саулос Чіліма та ще дев’ять людей, зокрема колишня перша леді Шаніл Дзімбірі, загинули внаслідок падіння літака 10 червня. Про це повідомляє The Sun із посиланням на пресслужбу президента країни.

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Літак рухався зі столиці країни Лілонгве до північного міста Мзузу – там відбувалися похорони колишнього міністра Малаві. Під час польоту екіпаж літака отримав повідомлення, що їм варто розвернутися через погану погоду.

Невдовзі влада втратила зв’язок із літаком, який "не зміг приземлитися через погану видимість внаслідок поганої погоди", сказав президент Малаві Лазарус Чаквера.

11 червня у Малаві оголошено день жалоби.

Малаві на мапі Африки (Джерело: Google)

Увечері 19 травня 2024 року гелікоптер Bell 212 із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ держави розбився, коли перетинав гірську місцевість у сильному тумані.

Зранку 20 травня рятувальники виявили уламки гелікоптера у горах неподалік Азербайджану – він вигорів вщент, жоден із членів екіпажу не вижив.

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